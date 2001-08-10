В Ногликах пьяный водитель сбил пешехода и скрылся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В районе дома №12 по улице Энтузиастов в посёлке Ноглики произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода. По предварительным данным, 36-летний водитель Honda Legend двигался в восточном направлении и совершил наезд на человека, который шёл по краю проезжей части во встречном направлении, а затем внезапно начал переходить дорогу.

После аварии водитель скрылся с места происшествия, но сотрудники Госавтоинспекции установили и разыскали его. В отношении мужчины составили административные материалы за оставление места ДТП, эксплуатацию незарегистрированного транспортного средства, несоблюдение требований ОСАГО и управление автомобилем в состоянии опьянения – прибор показал 0,501 мг/л.

Пешехода госпитализировали. Его личность пока не установлена, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции.