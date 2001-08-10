Тихоокеанское
информационное агентство
11 Сентября 2026
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Сахалинец пошел за продуктами с картой знакомого и украл 30 тысяч
12:00, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске мужчина проник в офис и украл деньги из сумки

В Южно-Сахалинске мужчина проник в офис и украл деньги из сумки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу денег из сумки. В полицию обратилась 55-летняя местная жительница – из её сумки пропали денежные средства.

Оперативники установили подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 32-летний житель Южно-Сахалинска. Как выяснилось, мужчина находился в одном из торговых центров города и заметил, что в замке двери офиса оставлен ключ. Он открыл дверь и проник внутрь, где обнаружил женскую сумку с кошельком и похитил оттуда деньги. Уходя, злоумышленник запер дверь на ключ и скрылся. Похищенные средства он потратил по своему усмотрению.

Сумма ущерба составила 18 000 рублей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с незаконным проникновением в помещение и с причинением значительного ущерба гражданину. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, материал подготовлен на основе предварительных данных. Расследование продолжается, полиция проверяет причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.

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