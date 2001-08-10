Житель Сахалина предстанет перед судом за изготовление и хранение наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 48-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере без цели сбыта.

По версии следствия, с июня по июль 2026 года обвиняемый нашёл растение рода Конопля и самостоятельно изготовил из него наркотическое средство для личного употребления. Вещество он хранил при себе до задержания сотрудниками УМВД России по Сахалинской области.

Уголовное дело направили в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу. Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, за совершение этого преступления обвиняемому грозит наказание вплоть до десяти лет лишения свободы. Мера пресечения в отношении мужчины не уточняется.