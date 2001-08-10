Росгвардейцы на Сахалине изъяли 23 единицы оружия у владельцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области росгвардейцы провели 62 проверки владельцев гражданского оружия. По итогам контрольных мероприятий изъяли 23 единицы огнестрельного оружия и 164 патрона.

Чаще всего причиной изъятия становилось истечение срока действия медицинского заключения. По этому основанию изъяли девять единиц оружия. В Южно-Сахалинске владельцы лишились трёх единиц гладкоствольного, двух – нарезного и двух – огнестрельного оружия ограниченного поражения. Ещё по одной единице гладкоствольного оружия изъяли в Ногликах и Корсакове.

В четырёх случаях основанием стало окончание срока действия разрешительных документов. В Южно-Сахалинске изъяли одну единицу гладкоствольного и три – нарезного оружия. У жителя областного центра в связи с подозрением в совершении умышленного преступления изъяли травматический пистолет и 17 патронов. Ещё пять единиц травматического оружия изъяли у граждан, не подтвердивших знание правил безопасного обращения. Три охотничьих ружья жители сдали добровольно.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Росгвардии по Сахалинской области, специалисты лицензионно-разрешительной работы продолжают оказывать госуслуги – приняли 171 заявление, 165 из них рассмотрели. Владельцам напоминают: нужно следить за сроками разрешительных документов и медицинских заключений, а также соблюдать требования к хранению и использованию оружия.