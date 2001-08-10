Тихоокеанское
информационное агентство
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12:02, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине прокуратура восстановила права матери погибшего бойца СВО

На Сахалине прокуратура восстановила права матери погибшего бойца СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Смирныховского района провела проверку по обращению матери погибшего участника специальной военной операции. Женщине отказали в единовременной материальной помощи в связи с гибелью сына – причиной стало отсутствие регистрации бойца на территории области.

Прокурор района обратился в суд с заявлением об установлении факта проживания сына заявительницы на территории Смирныховского района. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

После вмешательства надзорного ведомства матери выплатили единовременную материальную помощь в размере 150 тысяч рублей. Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, права женщины восстановлены в полном объёме.

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