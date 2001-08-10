Житель Охи украл ограду с кладбища чтобы сэкономить на материалах для заказа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Охе полицейские задержали подозреваемого в хищении имущества с территории кладбищенского комплекса. В дежурную часть обратилась 52-летняя местная жительница – у неё похитили ритуальную ограду с места захоронения родственницы.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 60-летний житель Охи, ранее уже судимый, в том числе за аналогичные преступления. По версии следствия, мужчина получил предоплату от другого охинца за изготовление металлической ограды, но не выполнил заказ. Чтобы сэкономить на материалах, он решил украсть уже готовое изделие.

Ночью фигурант прибыл на кладбище, демонтировал ограду из профильных труб с одного из захоронений и вывез её. Похищенное быстро обнаружили и изъяли полицейские. Сумма ущерба потерпевшей составила 8 000 рублей.

Отдел дознания ОМВД России «Охинский» возбудил уголовное дело за кражу с причинением значительного ущерба. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.