Тихоокеанское
информационное агентство
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10:48, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине участок на Дагинских источниках незаконно передали частнику

На Сахалине участок на Дагинских источниках незаконно передали частнику

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Ногликского района провела проверку соблюдения земельного законодательства и обнаружила, что участок на особо охраняемой природной территории «Дагинские термальные источники» незаконно передали в частную собственность. Прокурор обратился в суд с иском о признании сделки недействительной и возврате земли муниципалитету.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, но Сахалинский областной суд отменил это решение и полностью удовлетворил требования прокуратуры. Теперь участок вернули в собственность муниципалитета.

Решение вступило в законную силу, рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.

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