На Сахалине участок на Дагинских источниках незаконно передали частнику

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Ногликского района провела проверку соблюдения земельного законодательства и обнаружила, что участок на особо охраняемой природной территории «Дагинские термальные источники» незаконно передали в частную собственность. Прокурор обратился в суд с иском о признании сделки недействительной и возврате земли муниципалитету.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, но Сахалинский областной суд отменил это решение и полностью удовлетворил требования прокуратуры. Теперь участок вернули в собственность муниципалитета.

Решение вступило в законную силу, рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.