За сутки на Сахалине зарегистрировали три ДТП с пострадавшими
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки, 8 сентября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 132 нарушения Правил дорожного движения. Инспекторы задержали и отстранили от управления четырёх водителей, находившихся за рулём в состоянии опьянения, а также 14 автомобилистов, которые не имели прав на вождение либо были лишены такого права по решению суда.
К административной ответственности привлекли и других нарушителей. Пять водителей управляли транспортом с тонировкой на стёклах, один – с техническими неисправностями, один – нарушил правила перевозки детей, один – допустил выезд на встречную полосу, ещё пятеро – управляли незарегистрированными транспортными средствами. Кроме того, сотрудники оформили 44 административных материала на водителей, не уплативших вовремя штрафы по линии Госавтоинспекции.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, семь автомобилей задержали и поместили на специализированную стоянку. Параллельно стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 2835 нарушений Правил дорожного движения. Всего за сутки инспекторы пресекли 132 нарушения, а камеры выявили более 2,8 тысячи случаев несоблюдения ПДД. Госавтоинспекция напоминает о недопустимости управления в нетрезвом виде и необходимости соблюдения правил на дорогах.
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