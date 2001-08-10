В Южно-Сахалинске разъяснили правила вывоза мусора из частного сектора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска совместно с региональным оператором продолжает системную работу по улучшению сбора и вывоза отходов, особенно в районах частного сектора. Городские службы регулярно мониторят улицы, все выявленные точки складирования мусора вне специальных мест и сигналы от горожан берут в работу с установлением сроков уборки. Для жителей частного сектора действуют те же правила, что и для многоквартирных домов: твёрдые коммунальные отходы (пищевые остатки, упаковка, бумага, стекло, пластик) необходимо складировать только на оборудованных контейнерных площадках.

С 5 сентября в пилотном режиме запустили мобильный подомовой сбор ТКО на ряде улиц. Специальная машина движется по маршруту и забирает отходы от границ домовладений дважды в неделю – по средам и субботам с 07:00 до 20:00. Жителям заранее выставляют плотно закрытые пакеты или контейнеры. Пилот охватывает улицы Котиковую, Совхозную, Трудовую, Александра Блока, Песочную, Херсонскую и несколько переулков. Как отметила начальник отдела мониторинга Ирина Аксёнова, часть жителей уже оценили удобство – мусоровоз забирает пакеты от забора, и идти никуда не нужно.

Строительные материалы, шины и растительные отходы к ТКО не относятся – их вывозят отдельно по заявкам через регионального оператора или специализированные компании. Складировать их на контейнерных площадках, у обочин или в лесополосе запрещено – это административное нарушение. Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, за несанкционированный сброс предусмотрен штраф до 3000 рублей для физлиц и до 250 тысяч для юрлиц – размер могут увеличить. Для фиксации нарушений уже работает система «Страж», а в планах – установка дополнительных камер на проблемных участках. Жителей просят соблюдать правила и пользоваться легальными способами утилизации.