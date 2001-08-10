В Поронайске возбуждены уголовные дела по фактам незаконной добычи водных биологических ресурсов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания ОМВД России «Поронайский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём) в отношении ранее судимого за браконьерство местного жителя.

Установлено, что 28 мая 2026 года 41-летний гражданин, находясь на берегу залива Терпения о. Южного в Поронайском районе, приобрёл у неустановленного лица водные биологические ресурсы - рыбу вида корюшка азиатская, в количестве 8500 экземпляров. При этом мужчина осознавал, что указанная продукция добыта в результате противоправных действий.

По данному факту также возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Согласно заключению специалиста, сумма материального ущерба, причинённого государству от незаконного вылова водных биологических ресурсов, составила 467 500 рублей, что классифицируется как особо крупный размер.

Дознание по обоим уголовным делам продолжается.