18:07, | Новости происшествий Сахалина и Курил
На озере Буссе водолазы нашли тело ранее пропавшего рыбака
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Водолазы МЧС России обнаружили тело мужчины на озере Буссе. Поисковые работы завершены, сообщает astv.ru, ссылаясь на главное управление МЧС России по Сахалинской области.
Тело рыбака нашли более чем в 700 метрах от места, где он предположительно мог находиться.
На месте работали водолазы поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова.
Напомним, ранее сообщалось, что пропавшему было 46 лет. Он приехал на Буссе вместе с компанией.
Утром 29 июня мужчина отправился за устрицами на резиновой лодке. На берегу в лагере остались его собака и телефон.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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