В Поронайске 17-летний юноша угнал автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Им оказался 17-летний местный житель. Юноша гулял по ночному городу и ради развлечения дёргал двери припаркованных во дворах машин. В одном из автомобилей дверь оказалась незапертой, а в замке зажигания висели ключи – подросток решил воспользоваться ситуацией и прокатиться на чужом транспортном средстве.

Спустя некоторое время автомобиль остановили сотрудники ДПС. Молодой человек попытался скрыться и предпринял попытку бегства, но полицейские незамедлительно задержали его. Как рассказали ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, автомобиль изъяли и вернули законному владельцу. В отношении подозреваемого следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полиция напоминает автовладельцам о необходимости запирать двери и не оставлять ключи в замке зажигания, даже на короткое время.