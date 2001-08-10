Ранее судимый сахалинец украл планшет из забытого в автобусе рюкзака
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске сотрудники Управления уголовного розыска раскрыли кражу электронного устройства, которое было похищено из забытого в общественном транспорте рюкзака. Благодаря оперативным действиям полицейских имущество вернули законной владелице.
Как установили следователи, дочь заявительницы, передвигаясь на автобусе, случайно оставила свой рюкзак на пассажирском сиденье после выхода из салона. Спустя некоторое время в этот же автобус зашёл ранее судимый 32-летний мужчина, который заметил бесхозную вещь и решил забрать её себе. Дома злоумышленник осмотрел содержимое рюкзака и обнаружил внутри планшет. В дальнейшем он сбросил настройки похищенного устройства до заводских и стал использовать его по своему усмотрению.
Сумма причинённого ущерба составила 35 тысяч рублей. Похищенный планшет был изъят сотрудниками полиции и возвращён законному владельцу.
Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ — кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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