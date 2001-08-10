В Южно-Сахалинске на подростка упали футбольные ворота
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Травмирование несовершеннолетнего на детской площадке в областном центре расследуют следователи. Несчастный случай произошел днем 23 июня 2026 года во дворе жилого дома на улице Ленина в Южно-Сахалинске.
Один из подростков повис на верхней перекладине футбольных ворот, а затем спрыгнул с них – это привело к опрокидыванию металлической конструкции. В этот момент рядом находился другой несовершеннолетний – ворота упали прямо на него. Медики госпитализировали пострадавшего ребенка в больницу с полученными травмами.
Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску регионального управления СК России инициировал доследственную проверку. Как сообщили ТИА "Острова" в следственном управлении, материалы проверят по статье 238 УК РФ. В настоящий момент следователи опрашивают очевидцев и изучают все детали случившегося на площадке.
Окончательное процессуальное решение по данному факту примут после завершения проверочных мероприятий и оценки всех собранных доказательств.
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