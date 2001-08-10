В Холмске водитель на Toyota Harrier сбила пешехода у эвакуатора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 17 июня 2026 года в Холмске на улице Бульвар Дружбы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пешехода. Авария случилась в 19 часов 00 минут в районе дома номер 1, где 47-летняя женщина за рулём кроссовера совершила наезд на 30-летнего мужчину.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Toyota Harrier" двигалась в южном направлении и не выдержала безопасный боковой интервал. В этот момент пострадавший занимался погрузкой своего транспортного средства на эвакуатор, при этом он не выставил знак аварийной остановки.

В результате столкновения пешеход получил травмы. Как рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, по факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.