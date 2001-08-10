На Сахалине гостья обокрала спящую хозяйку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Тымовском районе полиция раскрыла кражу денег у 70-летней пенсионерки. Подозреваемая — ранее судимая местная жительница, которая распивала спиртное вместе с потерпевшей и дождалась, пока та уснет.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, ранее в дежурную часть ОМВД России «Тымовский» обратилась 70-летняя жительница села Кировское Тымовского района. Женщина сообщила, что из ее квартиры пропали денежные средства.
Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-разыскные мероприятия и установили подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая 29-летняя местная жительница.
Выяснилось, что подозреваемая давно знакома с заявительницей. В день кражи они вместе распивали спиртные напитки. Подозреваемая знала, где потерпевшая хранит деньги.
Дождавшись, когда хозяйка квартиры уснула, злоумышленница решила проверить комод, в котором лежал кошелек. Из кошелька она забрала все наличные. Сумма ущерба составила 5000 рублей. Для заявительницы этот ущерб является значительным.
Возбуждено уголовное дело.
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