На Сахалине и Курилах заканчивается голосование за объекты благоустройства 2027 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области подходит к концу кампания по выбору общественных пространств, которые приведут в порядок в 2027 году. Свои предпочтения уже выразили десятки тысяч местных жителей.
В пятницу, 12 июня 2026 года, завершится прием голосов от жителей Сахалина и Курильских островов за объекты благоустройства, запланированные на 2027 год. На данный момент более 70 тысяч островитян отдали свои голоса в поддержку проектов аллей, скверов и иных зон для активного отдыха.
Голосование организовано в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни».
В 2026 году жителям региона предложили выбрать из 52 объектов. В Южно-Сахалинске на голосование выставлено 8 территорий, в Анивском районе - 5, в Курильском районе - 4. В остальных муниципальных образованиях представлено по 2–3 территории.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональном министерстве ЖКХ, принять участие в выборе могут все жители, достигшие 14-летнего возраста.
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