Жителя Поронайского района будут судить за нападение на полицейского
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
36-летний житель Поронайского района предстанет перед следствием за применение насилия к сотруднику полиции. Поронайский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Сахалинской области возбудил против него уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ.
Как сообщили ТИА «Острова» в следственном управлении региона, инцидент произошёл 16 мая 2026 года в одном из городских кафе.
В тот день местная жительница обратилась в дежурную часть ОМВД России по Поронайскому городскому округу с заявлением о хищении её имущества в кафе. Двое сотрудников полиции незамедлительно выехали на место происшествия для проверки сообщения.
Прибыв в заведение общественного питания, полицейские приступили к установлению обстоятельств произошедшего. В этот момент к ним подошёл мужчина и начал активно препятствовать выполнению служебных обязанностей. Один из полицейских потребовал от него покинуть место совершения преступления – это требование полностью соответствовало закону. В ответ злоумышленник повёл себя агрессивно и проигнорировал указания сотрудников.
Будучи недовольным законными действиями представителей власти, мужчина схватил одного из полицейских за руки и начал отталкивать. Из-за этих противоправных действий сотрудник полиции ударился спиной о стену. В настоящее время следственные органы проводят необходимые следственные действия – они направлены на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.
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