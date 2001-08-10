Житель Охи напал на сотрудника Росгвардии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

9 мая 2026 года житель Охи проигнорировал контрольно-пропускной пункт и решил пройти через установленные оградждения. Как рассказали ТИА "Острова" в следственном управлении СК России по Сахалинской области, росгвардеец потребовал от мужчины вернуться и пройти на назначенную территорию через КПП, но 57-летний охинец отказался.

Более того, мужчина оттолкнул сотрудника Росгвардии, схватил его за форменную одежду и попытался повалить на землю. Росгвардеец быстро сориентировался и пресек эти действия. Следственный отдел по городу Оха возбудил уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти.

Сейчас следователи собирают и закрепляют доказательства по делу. Следственное управление СК России по Сахалинской области предупреждает: за нападение на полицейского, росгвардейца или любого другого представителя власти, который выполняет свои обязанности по охране порядка, суд может приговорить к лишению свободы до пяти лет.