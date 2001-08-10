На Сахалине оштрафуют родителей двух несовершеннолетних водителей

В Южно-Сахалинске инспекторы Госавтоинспекции остановили двоих несовершеннолетних водителей мототранспорта. Как рассказали ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, теперь их родителей привлекут к административной ответственности.

Родителям грозит штраф 30 тысяч рублей за передачу управления мототранспорта заведомо не имеющему прав лицу, а также наказание по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. Сами мототранспортные средства инспекторы поместили на специализированную стоянку.

С начала 2026 года на Сахалине зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта – в этих авариях травмы получили два ребёнка. Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, автоинспекторы и провели данный рейд.

Госавтоинспекция Сахалина напоминает: для управления мопедом водитель должен иметь удостоверение категории "М". Обязательные условия – достижение 16 лет, обучение в автошколе и успешная сдача экзамена в Госавтоинспекции.