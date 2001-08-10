16-летний сахалинец нанес отчиму не менее пяти ударов ножом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Тымовском районе 16-летний подросток пытался убить своего отчима, нанеся ему множественные ножевые ранения.
По версии следствия, 10 мая 2026 года в одной из квартир дома по улице Харитонова в пгт Тымовское между несовершеннолетним и его отчимом вспыхнул конфликт, в ходе которого юноша взял нож и ударил мужчину не менее пяти раз в область грудной клетки, спины и рук.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном следкоме, довести свой преступный умысел до конца обвиняемый не смог – его противоправные действия пресекла мать подростка, а потерпевший своевременно получил медицинскую помощь. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
В настоящее время сотрудники следственного управления проводят следственные действия – они собирают и закрепляют доказательства по делу. По ходатайству следователя суд избрал в отношении несовершеннолетнего фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.
