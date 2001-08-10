В Южно-Сахалинске пожилая женщина упала в автобусе из-за резкого торможения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 16 мая 2026 года в 16 часов 25 минут в районе дома 321 по улице Ленина водитель пассажирского автобуса "МАЗ" применил экстренное торможение – в результате этого маневра один из пассажиров упал в салоне. 41-летний водитель управлял автобусом и двигался в северном направлении, когда ему пришлось резко затормозить, что и привело к падению пожилой женщины.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональной ГИБДД, в результате происшествия телесные повреждения получила 68-летняя пассажирка. Медики оперативно оказали пострадавшей необходимую помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по данному факту. Инспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося – в частности, почему водителю потребовалось экстренное торможение и насколько безопасными были условия перевозки пассажиров в автобусе "МАЗ". По предварительным данным, именно резкое торможение стало непосредственной причиной падения.