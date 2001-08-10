На Сахалине женщина-водитель потеряла управление и вылетела в кювет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На 317-м километре автодороги "Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск" в Углегорском районе 15 мая 2026 года в 14 часов 10 минут легковой автомобиль съехал в правый кювет и опрокинулся. 40-летняя женщина-водитель автомобиля "Toyota Rav4" потеряла контроль над управлением из-за технической неисправности машины – она двигалась в западном направлении, после чего совершила съезд с последующим опрокидыванием.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, в результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили два человека. Медики оказали помощь водителю и ее 62-летней пассажирке – обе пострадавшие находятся под наблюдением.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по данному факту. На месте работают инспекторы, которые устанавливают точную причину неисправности автомобиля и все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, именно неполадки в техническом состоянии "Toyota Rav4" привели к тому, что водитель не смогла удержать машину на дороге.