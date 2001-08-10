На Сахалине в суд направлено дело пьяного водителя без прав, сбившего насмерть пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Охинский городской суд рассмотрит уголовное дело 25-летнего местного жителя, который насмерть сбил человека на пешеходном переходе. Дорожно-транспортное происшествие произошло в октябре 2025 года в утреннее время на одной из автомобильных дорог города Охи.

Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, обвиняемый сел за руль технически исправного автомобиля Toyota Mark 2 в состоянии алкогольного опьянения. При этом мужчина не имел права управления транспортными средствами. Он двигался с превышением допустимой скорости и совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть именно по «зебре».

В результате ДТП потерпевший получил множественные телесные повреждения – медики констатировали смерть пострадавшего. Следственный отдел по ОМВД России «Охинский» завершил расследование и передал материалы в прокуратуру. Сотрудники надзорного ведомства утвердили обвинительное заключение.

Закон предусматривает для виновного до 12 лет лишения свободы с дополнительным запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.