На Сахалине в суд направлено дело пьяного водителя без прав, сбившего насмерть пешехода
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Охинский городской суд рассмотрит уголовное дело 25-летнего местного жителя, который насмерть сбил человека на пешеходном переходе. Дорожно-транспортное происшествие произошло в октябре 2025 года в утреннее время на одной из автомобильных дорог города Охи.
Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, обвиняемый сел за руль технически исправного автомобиля Toyota Mark 2 в состоянии алкогольного опьянения. При этом мужчина не имел права управления транспортными средствами. Он двигался с превышением допустимой скорости и совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть именно по «зебре».
В результате ДТП потерпевший получил множественные телесные повреждения – медики констатировали смерть пострадавшего. Следственный отдел по ОМВД России «Охинский» завершил расследование и передал материалы в прокуратуру. Сотрудники надзорного ведомства утвердили обвинительное заключение.
Закон предусматривает для виновного до 12 лет лишения свободы с дополнительным запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
