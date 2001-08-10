Жители Южно-Сахалинска составили рейтинг самых уважаемых профессий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В открытом опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.
27% южносахалинцев заявили, что наибольшее уважение испытывают к врачам, фельдшерам, медсестрам и другим медработникам. На второй строчке рейтинга самых уважаемых профессий - учителя и воспитатели, их назвали 13% опрошенных. Военнослужащие - на третьем месте с результатом в 9% голосов.
Далее следуют инженеры, рабочие и спасатели: их упомянули по 7% респондентов. 5% голосов набрали ученые. По 4% горожан назвали космонавтов, директоров, юристов. По 2% голосов опрошенных досталось дворникам, летчикам, программистам, менеджерам, строителям, шахтерам и финансистам.
12% участников опроса считают, что уважения заслуживает любая профессия. Среди прочих вариантов профессий были упомянуты бухгалтеры, повара, водители, грузчики, аграрии, художники, музыканты, моряки, таможенники, переводчики и другие.
Женщины чаще мужчин уважают врачей и учителей. Мужчины же чаще называли военных, инженеров и рабочих.
___________________
Время проведения: 27 апреля — 13 мая 2026 года
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:35 Сегодня Бывший риелтор из Южно-Сахалинска обманул клиентов на 850 тысяч рублей
10:19 Сегодня Полиция Южно-Сахалинска задержала няню по подозрению в краже 255 тысяч рублей
11:51 Сегодня На Сахалине подросток без прав врезался в патрульную машину ДПС
09:17 Сегодня ВТБ: рынок сбережений в апреле вырос на 1 трлн рублей
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
13:41 7 Мая ВТБ наградил победителей марафона "Управление личным бюджетом" в Сахалинской области
18:18 8 Мая В Южно-Сахалинске в День Победы усилят меры безопасности
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
Выбор редакции
- 12:02 Сегодня Сахалинский музей открывает выставку культового литья Приуралья IV–XIII веков
- 11:09 Сегодня Юные сахалинцы получили награды за рисунки любимых районов
- 10:24 Вчера Южно-Сахалинский симфонический оркестр завершит сезон большим концертом
- 17:07 12 Мая Сахалинцы завоевали золото и серебро на чемпионате "Bison Race" в Белоруссии
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?