Жители Южно-Сахалинска составили рейтинг самых уважаемых профессий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В открытом опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

27% южносахалинцев заявили, что наибольшее уважение испытывают к врачам, фельдшерам, медсестрам и другим медработникам. На второй строчке рейтинга самых уважаемых профессий - учителя и воспитатели, их назвали 13% опрошенных. Военнослужащие - на третьем месте с результатом в 9% голосов.

Далее следуют инженеры, рабочие и спасатели: их упомянули по 7% респондентов. 5% голосов набрали ученые. По 4% горожан назвали космонавтов, директоров, юристов. По 2% голосов опрошенных досталось дворникам, летчикам, программистам, менеджерам, строителям, шахтерам и финансистам.

12% участников опроса считают, что уважения заслуживает любая профессия. Среди прочих вариантов профессий были упомянуты бухгалтеры, повара, водители, грузчики, аграрии, художники, музыканты, моряки, таможенники, переводчики и другие.

Женщины чаще мужчин уважают врачей и учителей. Мужчины же чаще называли военных, инженеров и рабочих.

Время проведения: 27 апреля — 13 мая 2026 года