Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В лицее №2 Южно-Сахалинска состоялся экологический урок. Пятиклассников научили правильно сортировать отходы и беречь планету. Ребятам рассказали о различных видах пластика, его негативном влиянии на природу и о том, как каждый может внести вклад в поддержание чистоты. Просветительская работа, направленная на формирование экологического мышления у юных жителей Южно-Сахалинска, является частью национального проекта «Экологическое благополучие».

Занятие для ребят провела представитель управления по обращению с отходами Екатерина Николаева. Школьники узнали, для чего нужны контейнеры разных цветов на площадках для сбора мусора. Им объяснили, что полученные знания можно применять в повседневной жизни уже сейчас.

– Мы часто говорим об экологии в классе. Недавно я участвовала в субботнике. Я стараюсь правильно выбрасывать мусор, потому что загрязнение вредит живым организмам и климату. Вместе с родителями мы убираем территорию, когда выезжаем на природу. Вчера с мамой мы сдали целый пакет пластиковых контейнеров в пункт переработки. Пластик можно заменить многоразовыми вещами. Так мы сохраняем экологию, – поделилась своим опытом ученица лицея №2 Виктория Перовская.

Екатерина Николаева отметила, что работа по формированию экологической культуры ведется планомерно. С начала года было проведено уже 9 подобных уроков, в которых приняли участие более 230 детей.

– Важно прививать экологические привычки и внимательное отношение к природе именно в детстве. Мы в игровой форме объясняем, что такое сортировка отходов, что такое вторая жизнь вещей, как наши привычки меняют будущее. Дети быстро усваивают информацию и начинают применять осознанное потребление внутри семьи, – рассказала пресс-секретарь управления по обращению с отходами Екатерина Николаева.

Подобные тематические занятия регулярно проводятся в различных образовательных учреждениях города. В лицее №2 экологическое воспитание давно стало неотъемлемой частью образовательной стратегии.

– Экологическое воспитание в лицее – это не только теория, но и практическая деятельность. Мы проводим мастер-классы, выездные занятия, экологические квесты и эко-субботники совместно с нашими социальными партнерами: региональным отделением «Экосистемы», управлением по обращению с отходами и другими. Недавно у нас прошёл эко-субботник на Весточке. Наша главная цель – привить культуру уважения и бережное отношение к природе, – рассказала заместитель директора по воспитательной работе лицея №2 Ольга Меньшикова.