В лицее №2 Южно-Сахалинска состоялся экологический урок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В лицее №2 Южно-Сахалинска состоялся экологический урок. Пятиклассников научили правильно сортировать отходы и беречь планету. Ребятам рассказали о различных видах пластика, его негативном влиянии на природу и о том, как каждый может внести вклад в поддержание чистоты. Просветительская работа, направленная на формирование экологического мышления у юных жителей Южно-Сахалинска, является частью национального проекта «Экологическое благополучие».
Занятие для ребят провела представитель управления по обращению с отходами Екатерина Николаева. Школьники узнали, для чего нужны контейнеры разных цветов на площадках для сбора мусора. Им объяснили, что полученные знания можно применять в повседневной жизни уже сейчас.
– Мы часто говорим об экологии в классе. Недавно я участвовала в субботнике. Я стараюсь правильно выбрасывать мусор, потому что загрязнение вредит живым организмам и климату. Вместе с родителями мы убираем территорию, когда выезжаем на природу. Вчера с мамой мы сдали целый пакет пластиковых контейнеров в пункт переработки. Пластик можно заменить многоразовыми вещами. Так мы сохраняем экологию, – поделилась своим опытом ученица лицея №2 Виктория Перовская.
Екатерина Николаева отметила, что работа по формированию экологической культуры ведется планомерно. С начала года было проведено уже 9 подобных уроков, в которых приняли участие более 230 детей.
– Важно прививать экологические привычки и внимательное отношение к природе именно в детстве. Мы в игровой форме объясняем, что такое сортировка отходов, что такое вторая жизнь вещей, как наши привычки меняют будущее. Дети быстро усваивают информацию и начинают применять осознанное потребление внутри семьи, – рассказала пресс-секретарь управления по обращению с отходами Екатерина Николаева.
Подобные тематические занятия регулярно проводятся в различных образовательных учреждениях города. В лицее №2 экологическое воспитание давно стало неотъемлемой частью образовательной стратегии.
– Экологическое воспитание в лицее – это не только теория, но и практическая деятельность. Мы проводим мастер-классы, выездные занятия, экологические квесты и эко-субботники совместно с нашими социальными партнерами: региональным отделением «Экосистемы», управлением по обращению с отходами и другими. Недавно у нас прошёл эко-субботник на Весточке. Наша главная цель – привить культуру уважения и бережное отношение к природе, – рассказала заместитель директора по воспитательной работе лицея №2 Ольга Меньшикова.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:35 Сегодня Бывший риелтор из Южно-Сахалинска обманул клиентов на 850 тысяч рублей
10:19 Сегодня Полиция Южно-Сахалинска задержала няню по подозрению в краже 255 тысяч рублей
11:51 Сегодня На Сахалине подросток без прав врезался в патрульную машину ДПС
09:17 Сегодня ВТБ: рынок сбережений в апреле вырос на 1 трлн рублей
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
13:41 7 Мая ВТБ наградил победителей марафона "Управление личным бюджетом" в Сахалинской области
18:18 8 Мая В Южно-Сахалинске в День Победы усилят меры безопасности
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
Выбор редакции
- 12:02 Сегодня Сахалинский музей открывает выставку культового литья Приуралья IV–XIII веков
- 11:09 Сегодня Юные сахалинцы получили награды за рисунки любимых районов
- 10:24 Вчера Южно-Сахалинский симфонический оркестр завершит сезон большим концертом
- 17:07 12 Мая Сахалинцы завоевали золото и серебро на чемпионате "Bison Race" в Белоруссии
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?