Пенсионерка из Южно-Сахалинска улетела в Москву и отдала 12,5 млн рублей неизвестным
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области жертвы дистанционных мошенников лишились в общей сложности более 16 миллионов рублей. Наиболее крупная сумма похищена у 72-летней жительницы областного центра.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональной полиции, 23 апреля 2026 года пенсионерке позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что мошенники якобы пытаются перевести её сбережения за границу, поэтому деньги необходимо «задекларировать». Женщина поверила, сняла со счёта 12 500 000 рублей, вылетела в Москву и там передала наличные неизвестному человеку.
Ещё одна жертва - 45-летняя жительница Тымовского района. С февраля по апрель 2026 года она переводила деньги на торговую платформу для операций с цифровыми активами. Действовала женщина по указаниям неизвестных. В итоге ущерб составил 2 743 461 рубль.
21-летняя жительница Южно-Сахалинска попалась на уловки звонивших в период с 17 декабря 2025 года по 31 января 2026 года. Лжесотрудники банка и правоохранительных органов убедили девушку сообщить им смс-коды, а также перевести 1 315 000 рублей на так называемый безопасный счёт.
Помимо этого, зафиксирован ещё один случай: жительница областного центра лишилась 10 600 рублей. Злоумышленники обманули её под предлогом организации экскурсии.
По всем перечисленным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время ведётся следствие.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:35 Сегодня Бывший риелтор из Южно-Сахалинска обманул клиентов на 850 тысяч рублей
10:19 Сегодня Полиция Южно-Сахалинска задержала няню по подозрению в краже 255 тысяч рублей
11:51 Сегодня На Сахалине подросток без прав врезался в патрульную машину ДПС
09:17 Сегодня ВТБ: рынок сбережений в апреле вырос на 1 трлн рублей
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
13:41 7 Мая ВТБ наградил победителей марафона "Управление личным бюджетом" в Сахалинской области
18:18 8 Мая В Южно-Сахалинске в День Победы усилят меры безопасности
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
Выбор редакции
- 12:02 Сегодня Сахалинский музей открывает выставку культового литья Приуралья IV–XIII веков
- 11:09 Сегодня Юные сахалинцы получили награды за рисунки любимых районов
- 10:24 Вчера Южно-Сахалинский симфонический оркестр завершит сезон большим концертом
- 17:07 12 Мая Сахалинцы завоевали золото и серебро на чемпионате "Bison Race" в Белоруссии
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?