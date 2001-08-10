Пенсионерка из Южно-Сахалинска улетела в Москву и отдала 12,5 млн рублей неизвестным

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области жертвы дистанционных мошенников лишились в общей сложности более 16 миллионов рублей. Наиболее крупная сумма похищена у 72-летней жительницы областного центра.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональной полиции, 23 апреля 2026 года пенсионерке позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что мошенники якобы пытаются перевести её сбережения за границу, поэтому деньги необходимо «задекларировать». Женщина поверила, сняла со счёта 12 500 000 рублей, вылетела в Москву и там передала наличные неизвестному человеку.

Ещё одна жертва - 45-летняя жительница Тымовского района. С февраля по апрель 2026 года она переводила деньги на торговую платформу для операций с цифровыми активами. Действовала женщина по указаниям неизвестных. В итоге ущерб составил 2 743 461 рубль.

21-летняя жительница Южно-Сахалинска попалась на уловки звонивших в период с 17 декабря 2025 года по 31 января 2026 года. Лжесотрудники банка и правоохранительных органов убедили девушку сообщить им смс-коды, а также перевести 1 315 000 рублей на так называемый безопасный счёт.

Помимо этого, зафиксирован ещё один случай: жительница областного центра лишилась 10 600 рублей. Злоумышленники обманули её под предлогом организации экскурсии.

По всем перечисленным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время ведётся следствие.