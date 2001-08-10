Заместителя директора компании в Южно-Сахалинске наказали за неправильную работу с обращением гражданина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске заместитель директора одной из компаний привлечён к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращения гражданина. Соответствующую проверку провела городская прокуратура.

Как сообщили ТИА «Острова» в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что заместитель директора публично-правовой компании не направил поступившее к нему обращение для рассмотрения по существу в тот орган, который уполномочен решать поставленные заявителем вопросы.

В связи с нарушением установленного законом порядка рассмотрения обращений граждан в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении. Оно квалифицировано по статье 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан).

Мировой судья вынес постановление, согласно которому виновный привлечён к административной ответственности. Наказание назначено в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.

На данный момент решение суда ещё не вступило в законную силу.

Кроме того, по итогам рассмотрения представления прокурора обращение гражданина всё же направлено в уполномоченный орган. Там оно будет рассмотрено по существу в установленном порядке.