На Сахалине осужден водитель, насмерть сбивший пенсионера и скрывшийся с места ДТП
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Александровске-Сахалинском завершено судебное разбирательство по делу о дорожной аварии, в результате которой погиб пожилой пешеход. Водитель, сбивший мужчину и покинувший место происшествия, признан виновным и приговорен к реальному лишению свободы.
Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинской прокуратуре, Александровск-Сахалинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Данная статья предусматривает ответственность за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, которое по неосторожности повлекло смерть человека, и при этом сопряжено с оставлением места совершения преступления.
В ходе судебного разбирательства установлено, что происшествие случилось в июле 2025 года. Подсудимый передвигался на автомобиле по одному из участков дороги в городе Александровск-Сахалинский. В какой-то момент он совершил наезд на 76-летнего пенсионера, который переходил проезжую часть. От полученных травм пострадавший скончался. После этого водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.
В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом ему деянии. Суд, приняв во внимание позицию государственного обвинителя, а также сведения о личности подсудимого, назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в колонии-поселении. Кроме того, ему дополнительно запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.
На данный момент приговор суда еще не вступил в законную силу.
