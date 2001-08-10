На перекрестке в Южно-Сахалинске легковушка столкнулась с грузовиком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 13 мая 2026 года на перекрестке улиц Крюкова и Бумажная в Южно-Сахалинске столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате аварии 25-летний пассажир легковушки получил телесные повреждения. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

Как рассказали ТИА «Острова» в УГИБДД по Сахалинской области, ДТП произошло в 19 часов 55 минут. Предварительные данные свидетельствуют: 64-летний водитель за рулём грузовика «Hino FM» двигался в южном направлении по улице Крюкова. При выезде на улицу Бумажная пожилой шофёр не уступил дорогу автомобилю «Toyota Probox» под управлением 24-летнего молодого человека. Легковая машина в тот момент имела преимущество в движении. Грузовик совершил столкновение с «Toyota Probox».

Медики осмотрели пострадавшего пассажира легкового автомобиля – его доставили в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.