Водитель "Toyota Venza" сбил 8-летнего ребенка во дворе Южно-Сахалинска

В Южно-Сахалинске 62-летний водитель сбил 8-летнего ребенка. Как рассказали ТИА «Острова» в городском отделе ГИБДД, наезд произошел у дома № 63 по проспекту Победы – мальчик выбежал на проезжую часть из-за припаркованных машин.

Пенсионер управлял автомобилем «Toyota Venza» и двигался в южном направлении по дворовой территории. В этот момент на дорогу неожиданно выбежал несовершеннолетний пешеход – водитель не успел предотвратить столкновение.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту – они устанавливают все обстоятельства случившегося.

