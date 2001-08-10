На Сахалине наказали водителя за езду по тротуару
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
67-летняя жительница Корсакова выехала на тротуар на автомобиле Nissan X-Trail и получила штраф в 2000 рублей. Сотрудники Госавтоинспекции установили личность нарушительницы после того, как в сети появилось видео с её грубым манёвром. Как рассказали ТИА «Острова» в региональном ГИБДД, женщина нарушила пункт 9.9 правил дорожного движения.
В ходе мониторинга информационных ресурсов инспекторы выявили видеозапись. На кадрах неустановленный водитель управлял автомобилем «Nissan X-Trail» и двигался по тротуару на улице Октябрьской, 5 в городе Корсакове. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно нашли нарушителя – им оказалась местная пенсионерка.
В отношении женщины инспекторы составили административный материал по части 2 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения»). Суд назначил водителю наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей. Сотрудники Госавтоинспекции поблагодарили граждан за активную позицию и призвали всех участников дорожного движения соблюдать ПДД РФ.
