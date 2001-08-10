Сахалинка умерла после трех ударов сожителя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по городу Южно-Сахалинску следственного управления СК России по Сахалинской области в отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 4 мая 2026 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир дома, расположенного по ул. Крайней в селе Березняки г. Южно-Сахалинска, в ходе конфликта со своей 42-летней сожительницей нанес ей не менее 3-х ударов рукой по голове. От полученных повреждений потерпевшая скончалась 5 мая спустя непродолжительное время.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Фигурант уголовного дела задержан, решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.