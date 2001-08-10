Сахалинка умерла после трех ударов сожителя
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом по городу Южно-Сахалинску следственного управления СК России по Сахалинской области в отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По версии следствия, 4 мая 2026 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир дома, расположенного по ул. Крайней в селе Березняки г. Южно-Сахалинска, в ходе конфликта со своей 42-летней сожительницей нанес ей не менее 3-х ударов рукой по голове. От полученных повреждений потерпевшая скончалась 5 мая спустя непродолжительное время.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Фигурант уголовного дела задержан, решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:08 Сегодня В Корсакове мотоциклист решил обогнать машину на пешеходном переходе и попал в аварию
10:00 Сегодня Сахалинская областная библиотека провела турнир "Страницы Великой Победы"
08:57 Сегодня Сахалинцам напоминают об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма
09:39 Сегодня Комиссия проверила уборку дворов в селе Советское и не нашла замечаний
16:19 Вчера За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
17:53 6 Мая В Южно-Сахалинске набирает обороты ремонт дорог
08:50 4 Мая ВТБ поддержал мероприятия программы "Земля медведя: правила добрососедства" на Сахалине
09:55 4 Мая На Сахалине инспекторы за выходные задержали 51 пьяного водителя и 76 автомобилистов без прав
16:19 Вчера За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
Выбор редакции
- 10:00 Сегодня Сахалинская областная библиотека провела турнир "Страницы Великой Победы"
- 10:50 Вчера В Южно-Сахалинске впервые пройдет чемпионат ДФО по гонкам с препятствиями
- 09:56 5 Мая Сахалинский историк раскрыл малоизвестные факты об освобождении Европы
- 09:03 4 Мая Сахалинской областной библиотеке присвоено имя Николая Тарасова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?