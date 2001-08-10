Неоднократно судимый 69-летний сахалинец украл дамскую сумку на набережной Рогатки
Неоднократно судимый 69-летний житель Сахалина предстанет перед судом за кражу женской сумки. Фигурант уголовного дела похитил имущество на общую сумму 43 тысячи рублей.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, 17 ноября прошлого года обвиняемый проходил в вечернее время по набережной реки Рогатка в областном центре. Увидев на брусчатке забытую сумку, злоумышленник решил забрать её себе и не стал предпринимать никаких действий для поиска владелицы.
Внутри сумки лежал кошелёк с одной купюрой номиналом 5 тысяч рублей, а также смартфон. Фигурант забрал деньги и телефон, а саму сумку выкинул. В дальнейшем обвиняемый продал смартфон неизвестному лицу и получил за него денежные средства. Все похищенные деньги – и 5 тысяч рублей из кошелька, и выручку от продажи телефона – злоумышленник потратил на личные нужды, а именно на покупку продуктов питания и алкоголя.
Общая сумма ущерба, который потерпевшая понесла от действий обвиняемого, составила 43 тысячи рублей. Своими действиями фигурант совершил преступление, предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину.
