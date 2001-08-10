На Сахалине медсестра "развела" родственницу пациентки на 225 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственный отдел по Долинску закончил расследование уголовного дела о мошенничестве в крупном размере. Сотрудники ведомства уличили младшую медсестру местной больницы в хищении 225 тысяч рублей у женщины из Сибири.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, обвиняемая работала в медучреждении и ухаживала за пациенткой. Злоумышленница выведала у своей подопечной номер телефона её сестры, которая проживала на материке. Затем медсестра позвонила родственнице и сообщила ложную информацию: пациентке якобы срочно требовалась дополнительная платная медицинская помощь и особый уход.
Чтобы получить деньги, злоумышленница выдумывала разные ситуации и якобы необходимые услуги. Она играла на обеспокоенности женщины за судьбу сестры и убедила её переводить средства на свой личный банковский счёт. Однако на самом деле пациентка давно покинула территорию больницы, и никакого лечения или ухода обвиняемая не предоставляла.
Когда обман вскрылся, потерпевшая потребовала вернуть все отправленные деньги. Медсестра перечислила обратно лишь часть суммы, а потом перестала выходить на связь и скрылась. Общая сумма ущерба составила 225 тысяч рублей.
Своими умышленными действиями обвиняемая совершила преступление по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ – «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере».
