Два сахалинца украли вещи из спортивного магазина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Суд рассмотрит уголовное дело 25-летнего жителя Южно-Сахалинска - он вместе с сообщником похитил спортивные товары из магазина. Следственное управление завершило расследование и направило материалы в суд. Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, обвиняемый и его знакомый действовали по предварительному сговору.

Они зашли в торговый зал под видом обычных покупателей. Обвиняемый незаметно сложил выбранные товары в свой рюкзак, который принёс с собой - в это время сообщник стоял спиной к нему и контролировал обстановку. Затем мужчины направились в примерочную, где спрятали оставшиеся вещи в тот же рюкзак, после чего покинули магазин.

Ущерб составил 13 000 рублей. Уголовное дело уже передали в суд, где его рассмотрят по существу.