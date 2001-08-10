Прокуратура Курильского района добилась перерасчёта платы за воду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратура Курильского района провела проверку и добилась перерасчёта платы за коммунальную услугу для 680 потребителей. Причиной стали нарушения при отключении холодного водоснабжения в 54 многоквартирных домах Курильска. Аварийный порыв водопровода привёл к отключению, которое превысило допустимые нормативы по продолжительности.
Как сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, надзорное ведомство проверило соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в деятельности ресурсоснабжающей организации. Сотрудники прокуратуры установили факт нарушения прав жителей. Руководитель прокуратуры района внёс представление руководителю ресурсоснабжающей организации с требованием устранить нарушения.
Ресурсоснабжающая организация рассмотрела представление прокуратуры и произвела перерасчёт платы за отсутствие коммунальной услуги. Перерасчёт получили 680 потребителей из 54 многоквартирных домов, которые временно остались без холодного водоснабжения.
