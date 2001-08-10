Сахалинка украла телефон у спящего собутыльника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Холмска похитила мобильный телефон у знакомого, пока тот спал, и теперь предстанет перед судом. Обвиняемая воспользовалась тем, что хозяин квартиры уснул во время совместного распития спиртных напитков 26 марта 2026 года. Женщина тайно взяла устройство с табурета, спрятала его в карман куртки и покинула квартиру, после чего распорядилась телефоном по своему усмотрению.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, потерпевший несколько дней самостоятельно пытался найти пропажу, но безуспешно. Мужчина обратился с заявлением в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемой и собрали доказательства её причастности к преступлению. Материальный ущерб от кражи составил 10 000 рублей, что является для заявителя значительным.

Следствие квалифицировало действия обвиняемой по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину. В настоящее время прокурор утвердил обвинительное заключение, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.