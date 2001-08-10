В Южно-Сахалинске пенсионер на внедорожнике сбил мотоциклиста

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 6 мая 2026 года дорожно-транспортное происшествие привело к травмам 31-летнего водителя мотоцикла. Авария произошла в 13 часов 20 минут в районе дома 2 по улице Мира.

Как рассказали ТИА «Острова» в областной Госавтоинспекции, 63-летний водитель управлял автомобилем «Ssangyong Kyron» и двигался в северном направлении. При выполнении разворота автомобилист не уступил дорогу встречному транспортному средству и совершил столкновение с мотоциклом «Honda GL».

В результате удара 31-летний водитель двухколёсного транспортного средства получил телесные повреждения. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.