Сахалинец отказался сносить 14 домов в водоохранной зоне озера Большое Вавайское и будет наказан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсакове перед судом предстанет председатель некоммерческой общественной организации. Он умышленно не исполнил вступившее в законную силу решение суда о сносе 14 загородных домов в водоохранной зоне озера Большое Вавайское.

Корсаковский городской прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении руководителя организации. Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 315 УК РФ – злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступивших в законную силу решений суда.

Ещё в 2016 году Корсаковский городской суд удовлетворил исковые требования Сахалинского природоохранного прокурора. Суд обязал некоммерческую организацию снести за свой счёт 14 домов, которые незаконно появились в водоохранной зоне озера Большое Вавайское в Корсаковском районе.

Председатель организации достоверно знал о вступившем в силу решении суда и о возбуждении исполнительного производства. Сотрудники службы судебных приставов неоднократно привлекали его к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ за неисполнение требований неимущественного характера. Также правоохранители предупредили его об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.

Несмотря на реальную возможность выполнить решение суда, обвиняемый умышленно уклонился от сноса домов. Уголовное дело уже направили в судебный участок № 5 Корсаковского района для рассмотрения по существу. За совершённое преступление обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.