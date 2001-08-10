Полиция Южно-Сахалинска выявила вторую соучастницу краж из магазина одежды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники уголовного розыска в Южно-Сахалинске установили вторую фигурантку дела о серийных кражах из магазина одежды. Выяснилось, что 18-летняя местная жительница действовала в сговоре с другой женщиной и похитила товар на общую сумму 46 200 рублей. Часть похищенного имущества стражи порядка уже изъяли и вернули владельцу.
Как рассказали ТИА “Острова” в пресс-службе регионального УМВД, девушки применяли отработанную схему. Одна из них заходила в торговый зал, выбирала вещи, затем в примерочной снимала с них антикражные датчики и прятала одежду в заранее принесённую сумку.
Полиция возбудила в отношении 18-летней подозреваемой два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ – “Кража, то есть тайное хищение чужого имущества”. Фигурантка получила меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
