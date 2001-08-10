Тихоокеанское
информационное агентство
6 Мая 2026
Сейчас 20:05
75,34|88,35
Жительница Холмска получила 350 тысяч рублей за травму ребенка на детской площадке
10:52, | Новости происшествий Сахалина и Курил

"УАЗ" вылетел в кювет под Углегорском и перевернулся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Углегорском районе 5 мая 2026 года в 07:20 утра на 15-м километре дороги к аэропорту Шахтерск – Бошняково 38-летний водитель не справился с управлением автомобилем «УАЗ 3962» и съехал в кювет, машина опрокинулась.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональном управлении ГИБДД, в результате происшествия водитель получил телесные повреждения. Медики оценивают состояние мужчины как стабильное, госпитализация ему не потребовалась.

Правоохранители организовали проверку по факту аварии. Сотрудники полиции устанавливают точные обстоятельства маневра, который привел к съезду с дороги. По итогам проверки специалисты примут процессуальное решение.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?