Сахалинец приютил товарища, а тот обокрал его

Полицейские задержали 34-летнего жителя Александровск-Сахалинского, который украл 15 тысяч рублей из квартиры товарища, пустившего его переночевать. Злоумышленник воспользовался тем, что хозяин ушел к друзьям, обыскал квартиру, нашел деньги в шкафу и скрылся, чтобы купить на похищенное спиртное.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, перед кражей фигурант поругался со своей спутницей и попросился переночевать к знакомому. Хозяин квартиры пустил гостя, однако ближе к ночи сам ушел к друзьям.

Гость остался в квартире один, решил похитить что-нибудь ценное и обыскал жилье. В шкафу мужчина обнаружил 15 тысяч рублей, забрал их и скрылся с места преступления. Похищенными деньгами распорядился по своему усмотрению – купил алкоголь.

Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.