Житель Южно-Сахалинска задержан за кражи геймпада и бритвенных станков

Полицейские задержали 42-летнего ранее судимого жителя Южно-Сахалинска, который подозревается в двух кражах из магазинов – похищенные геймпад и бритвенные станки мужчина тут же продавал на улице. Первое преступление он совершил 7 марта в одном из торговых центров: злоумышленник улучил момент, спрятал геймпад стоимостью 7200 рублей под куртку и скрылся, после чего продал похищенное неизвестному прохожему.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, 28 марта подозреваемый вновь оказался в магазине – на этот раз в отделе косметики. Мужчина действовал по той же схеме: спрятал товар в карман и покинул торговую точку. Его добычей стали наборы бритвенных станков на сумму более 11 тысяч рублей. Оба эпизода объединило заявление представителя магазина электроники – именно с пропажи геймпада началась проверка.

Сотрудники полиции оперативно установили подозреваемого. Следствие возбудило уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ – «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества». Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полиция продолжает проверять причастность задержанного к аналогичным преступлениям.