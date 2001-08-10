В Корсаковском районе в автомобили нашли тело пенсионера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсаковском районе следователи обнаружили тело 74-летнего мужчины в автомобиле на одной из улиц села Охотское и организовали доследственную проверку.

Сотрудники следственного управления СК России по Сахалинской области провели осмотр места происшествия. Криминалисты не выявили признаков насильственной смерти на теле погибшего. Руководители следственного отдела назначили судебно-медицинскую экспертизу.

В настоящий момент следователи продолжают выяснять обстоятельства случившегося. По окончании доследственной проверки сотрудники ведомства примут процессуальное решение.