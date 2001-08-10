Сахалинец похитил 42 тысячи рублей из кассового аппарата
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полицейские Южно-Сахалинска раскрыли кражу 42 тысяч рублей из кассового аппарата местного магазина – злоумышленник дождался, пока продавец отлучился, залез за прилавок и похитил деньги. Все средства островитянин впоследствии потратил на личные нужды, а сейчас он уже арестован за ранее совершенные преступления.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, преступление произошло днем 26 марта 2026 года. Подозреваемый зашел в один из магазинов областного центра и заметил, что сотрудник временно отошел от рабочего места. Мужчина незаметно проник за прилавок, открыл кассовый аппарат и забрал все находившиеся там деньги – 42 000 рублей. После этого он поспешно скрылся.
Следователи возбудили уголовное дело по п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража с незаконным проникновением в иное хранилище и с причинением значительного ущерба гражданину. На момент возбуждения дела подозреваемый уже находился под арестом – его задержали за другие преступления, совершенные ранее.
Это читают
16:43 23 Апреля 36 тысяч площадок, 75 стран мира, новые форматы и партнёры: "Единая Россия" 24 апреля проведёт "Диктант Победы"
09:56 24 Апреля Жители Сахалина смогут вернуть до 19 500 рублей за занятия спортом
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
09:08 21 Апреля На Сахалине раньше обычного начался нерест селедки
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
Выбор редакции
- 13:00 Вчера В Южно-Сахалинске пройдет конференция "Родная речь"
- 10:27 Вчера В Южно-Сахалинске пройдёт фестиваль "Танцующий остров – 2026"
- 10:25 24 Апреля Сахалинцев приглашают на выходных в зоопарк на показательное кормление тигрицы
- 09:51 24 Апреля В Южно-Сахалинске педагоги освоили правила работы с голосом
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
