Сахалинец похитил 42 тысячи рублей из кассового аппарата

Полицейские Южно-Сахалинска раскрыли кражу 42 тысяч рублей из кассового аппарата местного магазина – злоумышленник дождался, пока продавец отлучился, залез за прилавок и похитил деньги. Все средства островитянин впоследствии потратил на личные нужды, а сейчас он уже арестован за ранее совершенные преступления.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, преступление произошло днем 26 марта 2026 года. Подозреваемый зашел в один из магазинов областного центра и заметил, что сотрудник временно отошел от рабочего места. Мужчина незаметно проник за прилавок, открыл кассовый аппарат и забрал все находившиеся там деньги – 42 000 рублей. После этого он поспешно скрылся.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража с незаконным проникновением в иное хранилище и с причинением значительного ущерба гражданину. На момент возбуждения дела подозреваемый уже находился под арестом – его задержали за другие преступления, совершенные ранее.