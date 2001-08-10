Заммэра Петропавловска-Камчатского уволили за коррупцию

По требованию прокурора в связи с утратой доверия ушла с поста заместитель мэра Петропавловска-Камчатского Елена Погорелова. Причина – подозрения в коррупции, сообщает ИА «Кам 24», ссылаясь на прокуратуру Камчатского края.

Ведомство проверило исполнение законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что Елена Погорелова, будучи начальником управления экономического развития и предпринимательства, вступила в незаконные договоренности с экс-заместителем председателя гордумы Петропавловска Саргисом Сарояном.

Она не предпринимала мер к расторжению соглашений на размещение нестационарных торговых объектов при наличии законных оснований (долги по аренде, несоблюдение обязательных требований к расположению объектов и другое).

Помимо этого, чиновница помогла заключить неправомерный договор на размещение нестационарного торгового объекта с другим бизнесменом. Так, при проведении аукциона стало известно, что его расположение спланировано на расстоянии менее 20 метров от жилого многоквартирного дома и с нарушением правил транспортной безопасности (в зоне «треугольника видимости»). Каждое нарушение являлось основанием для отказа в заключении соглашения.

Учитывая, что такие действия говорят о конфликте интересов, прокуратура внесла в администрацию ПКГО представление о досрочном прекращении полномочий Елены Погореловой в связи с утратой доверия.