Суд взыскал с администрации Южно-Курильска 10 тысяч рублей за укус безнадзорной собаки
15:50, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Прокуратура Тымовского района добилась выдачи средств защиты для 15 работников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Тымовского района восстановила трудовые права 15 работников жилищно-коммунального предприятия – сотрудники получили недостающие средства индивидуальной защиты после вмешательства надзорного ведомства. Нарушение выявили по результатам личного приёма граждан, который провёл прокурор района.

Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, на одном из местных коммунальных предприятий работники не имели средств индивидуальной защиты в количестве, предусмотренном законом. Надзорное ведомство на постоянной основе контролирует соблюдение трудового законодательства, особенно в части обеспечения безопасных условий труда.

Прокурор района внёс директору предприятия представление об устранении нарушений. Руководитель рассмотрел документ и выдал 15 сотрудникам необходимые средства индивидуальной защиты. Таким образом, трудовые права работников полностью восстановлены.

