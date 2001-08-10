Сахалинка потратила чужую кредитку на продукты и попала под статью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полицейские Корсакова раскрыли кражу денег с банковского счета – фигурантка воспользовалась картой уснувшего хозяина квартиры и успела потратить 6640 рублей на продукты, пока потерпевший не заблокировал кредитку. В отношении подозреваемой следователи возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража с банковского счета.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, подозреваемая распивала спиртные напитки с заявителем. Когда владелец квартиры уснул, он оставил банковскую карту на тумбе. Фигурантка воспользовалась моментом – взяла кредитку и ушла. В дальнейшем злоумышленница оплачивала похищенной картой товары в магазинах продуктов питания до тех пор, пока потерпевший не заблокировал карту. Своими действиями она причинила ущерб заявителю на сумму 6640 рублей.

Следователи избрали фигурантке меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело находится в производстве.