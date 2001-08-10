Пожилой житель Охи ответит в суде за найденный под лавкой телефон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

65-летний ранее судимый житель Охи предстанет перед судом за кражу мобильного телефона, который он нашёл под лавкой во дворе жилого дома. Мужчина не стал искать владельца и решил оставить устройство себе, чтобы потом продать. Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, сумма ущерба составила 7 тысяч рублей.

Обвиняемый прогуливался по Охе и зашёл во двор одного из жилых домов. Там под лавкой он заметил мобильный телефон. Осознавая, что устройство мог потерять кто-то из жильцов, мужчина не предпринял никаких попыток найти владельца или сообщить о находке. Вместо этого он решил оставить телефон себе, намереваясь использовать его в личных целях и впоследствии продать.

Следствие квалифицировало действия обвиняемого как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ). Уголовное дело уже завершили расследованием. Теперь его рассмотрит суд.